Rummenigge nimmt „Bayern-Achse“ für WM 2022 in die Pflicht

Karl-Heinz Rummenigge hat mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Spieler des FC Bayern München in die Pflicht genommen.

Er sei sich sicher, dass Bundestrainer Hansi Flick bei dem Turnier auf die „Bayern-Achse“ mit Manuel Neuer im Tor, Joshua Kimmich im Mittelfeld und Thomas Müller in der Offensive setze, schrieb der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende in einer Kolumne für die „Bild“. „Diese Achse wird im Laufe des Jahres 2022 beweisen müssen, dass sie auch gegen starke Gegner Stabilität besitzt“, urteilte Rummenigge.

Der frühere Nationalspieler erwartet zudem, dass Flick wie in seiner Zeit als Bayern-Trainer vor dem Gewinn der Champions League 2020 die Mannschaft zu einem verschworenen Haufen mache. „Hansi ist in der Lage, auch in Doha die Mannschaft in ganz kurzer Zeit einzuschwören und für Höchstleistungen bereit zu machen“, schrieb Rummenigge. Das werde auch notwendig sein, denn in Katar würden die Gegner und die Umstände schwieriger werden.

© dpa-infocom, dpa:211113-99-981369/2

Rummenigge in der "Bild" (Bezahlschranke)