Rummenigge kündigt Entscheidungen mit Bayern-Stars an

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Handwerker, die in der Straße Am Fallenbach am Dienstagmorgen auf einen Kran geklettert sind und drohen herunterzuspringen, sorgen derzeit für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Unterstützung haben die Demonstranten von weiteren etwa 35 Kollegen. Laut bisherigen Informationen von Redakteuren der „Schwäbischen Zeitung“, die vor Ort sind, demonstrieren die Handwerker, weil sie seit Monaten kein Geld mehr bekommen haben sollen. Über den weiteren Verlauf informieren wir an dieser Stelle.