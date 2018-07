Rummenigge: „Die Mannschaft ist jetzt gefragt“

Fragen an Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge (55) nach der 1:2-Niederlage des deutschen Fußball-Meisters gegen Mainz:

Frage: Herr Rummenigge, woran lag diese Niederlage?

Rummenigge: „Wenn man nüchtern analysiert, muss man sagen, dass wir schon am Anfang nicht richtig ins Spiel gekommen sind. Die Mainzer haben mit großer Laufbereitschaft, großer Aggressivität und auch Leidenschaft gespielt. Diese Attribute haben wir vermissen lassen.“

Frage: Mit einem Stotterstart hatte man beim FC Bayern nach der WM gerechnet. Haben Sie gedacht, dass es so schwierig wird?

Rummenigge: „Wir hatten nach dem Sieg in Hoffenheim die Hoffnung, dass wir auch die drei Punkte holen und in der Tabelle Punkte nach oben gut machen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Kurve kriegen, weil zehn Punkte sind schon ganz schön viel.“

Frage: Nicht nur Tabellenführer Mainz ist zehn Punkte voraus, auch der nächste Gegner Dortmund schon sieben Zähler. Was heißt das?

Rummenigge: „Das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen verbessern müssen. In Dortmund müssen wir schauen, dass wir damit anfangen. Wir können uns nicht den Luxus leisten zu glauben, dass wir das irgendwann wieder drehen wie im letzten Jahr. Irgendwann muss man anfangen, Punkte zu holen, damit man den Druck nach oben erhöht.“

Frage: Bereitet Ihnen der gute Dortmunder Start sogar mehr Sorgen?

Rummenigge: „Wir tun gut daran, alle Vereine vor uns respektvoll zu behandeln. Das ist nicht nur Borussia Dortmund, sondern viele andere. Wir sollten uns an die eigene Nase fassen - und diese Nase läuft etwas. Wir können mit der Leistung wirklich nicht zufrieden sein.“

Frage: Es kann ja inzwischen auch nicht mehr nur an der WM liegen, oder?

Rummenigge: „Wir wussten, dass das kein runder Start wird. Aber wir müssen jetzt wieder die Attribute einbringen, die uns in der Rückrunde der vergangenen Saison nach vorne gebracht haben: Leidenschaft, Laufbereitschaft, Aggressivität. Das müssen wir verstärkt wieder einbringen.“

Frage: Sind das genau die Dinge, die Mainz auszeichnen?

Rummenigge: „Das haben sie gegen uns eingebracht und gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, gegen die es nicht so einfach ist zu gewinnen.“

Frage: Glauben Sie, dass die Mainzer jetzt ein Titelkonkurrent sind?

Rummenigge: „Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie einen Superstart hingelegt. Das hat wohl selbst der größte Optimist in Mainz nicht für möglich gehalten: 18 Punkte in sechs Spielen. Dazu kann man ihnen nur gratulieren.“

Frage: Fahren Sie nun besorgt zum Champions-League-Spiel nach Basel?

Rummenigge: „Das ist das Schöne am Fußball, dass man die Dinge drei Tage später wieder korrigieren kann. Und die müssen wir korrigieren, weil mit einer solchen Leistung kann man in der Champions League nicht bestehen, das ist klar - und auch in der Bundesliga nicht.“

Frage: Hat dieses Spiel Einfluss auf die Gespräche mit Trainer Louis van Gaal hinsichtlich der vorzeitigen Vertragsverlängerung?

Rummenigge: „Nein, überhaupt nicht. Wir machen eine Meinung nicht von einem Spiel oder einer Niederlage abhängig. Es geht um die Mannschaft und nicht um den Trainer. Der macht hier tagtäglich einen Super-Job. Die Mannschaft ist jetzt exklusiv gefragt und aufgefordert, eine andere Gangart einzulegen. Da werden wir genau hinschauen müssen.“

Frage: Nur fünf Tore in sechs Spielen. Die Stürmer treffen gar nicht. Was sagen Sie dazu?

Rummenigge: „Das gilt es zu verbessern. Von den Bayern-Stürmern war man immer gewohnt, dass sie viele Tore erzielen. Jetzt haben wir null Tore auf dem Konto. Das gefällt mir gar nicht.“