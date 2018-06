Rummenigge über EM-Fahrer: „Mental und körperlich ziemlich kaputt“

Der FC Bayern München wird auf seiner USA-Reise auf EM-Fahrer verzichten, wie Karl-Heinz Rummenigge mitteilte: „Der Trainer hat entschieden, dass sie einen verlängerten Urlaub kriegen.

„Ursprünglich war es geplant, dass sie das letzte Spiel in New York gegen Real bestreiten. Der Trainer hat dann mit einigen Spielern Kontakt gehabt und festgestellt, dass sie mental und auch körperlich schon ziemlich kaputt sind“, erzählte Münchens Vorstandsvorsitzender im Sport1-Interview. „Er hat ihnen dann ein paar Tage länger gegeben, damit sie den Reisestress jetzt nicht mehr auf sich nehmen müssen. Wir werden deshalb auf sie verzichten.“

Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestreitet seine Testspielreise in den USA von diesem Montag an bis zum 4. August. Der FC Bayern trifft dort in Chicago auf den AC Mailand, in Charlotte auf Inter Mailand und schließlich in New York auf Real Madrid. Im Sommer 2014 waren die Münchner ebenfalls in die USA gereist, im Vorjahr hatte es den deutschen Meister nach China gezogen.

Zur möglichen Austragung des deutschen Supercups im Ausland äußerte sich Rummenigge zurückhaltend. „Es gibt Länder wie zum Beispiel Italien, die spielen den italienischen Supercup in einem Spiel in China, haben das dorthin veräußert. Ich bin da in meiner Überlegung jetzt nicht so weit, ob man das auch so machen sollte“, sagte er. „Das ist eine Entscheidung, die die DFL treffen muss. Vielleicht kann sie den Supercup auch nutzen, um die Bundesliga darzustellen.“

