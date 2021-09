Rückschlag im Bobteam: Aus für Hannighofer und Drazek

Cheftrainer René Spies muss in der Olympia-Saison zwei hochkarätige Ausfälle verkraften.

Der Zweierbob-WM-Dritte Hans-Peter Hannighofer erlitt beim Anschubtest einen Muskelabriss und fällt für die komplette Saison aus. „Er wird vielleicht im Frühjahr ein bisschen Bobfahren können, aber an Wettkämpfe ist nicht zu denken, sagte der Oberhofer Bundesstützpunkttrainer Matthias Höpfner dem „Freien Wort“.

Cheftrainer Spies wird daher beim Eis-Auftakt an diesem Wochenende in Winterberg ein Nominierungsrennen zwischen Richard Oelsner und Christoph Hafer fahren lassen. „Je nachdem wie die Ergebnisse sind, wird es vielleicht nochmal in Peking bei der Trainingswoche einen Ausscheid geben“, sagte Spies am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Auch im Frauen-Bereich muss der Coach eine Hiobsbotschaft verkraften. Ex-Weltmeisterin Annika Drazek wurde erneut ausgebremst. „Ich bin an einer seltenen Stoffwechselkrankheit erkrankt“, postete die Weltklasse-Anschieberin per Facebook. Eine erneute Operation ist unausweichlich. „Sie fällt die erste Saison-Hälfte auf jeden Fall aus, dann werden wir weitersehen“, betonte Spies, der bereits Anfang Oktober zur Internationalen Trainingswoche nach Peking reist. Mit dabei sind Doppel-Olympiasieger und Rekordweltmeister Francesco Friedrich und der WM-Zweite Johannes Lochner.

Bei den Frauen ist die WM-Dritte Laura Nolte gesetzt, der Rest kämpft mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka um die offenen Startplätze im Weltcup. Ein neues Gesicht in der Bob-Szene gab es beim Anschubtest mit Sprinterin Alexandra Burghardt. Die 27-Jährige war vor wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start und verpasste im 100-Meter-Sprint nur knapp den Finaleinzug. Beim Anschubtest landete sie spontan auf Rang zwei, weitere Versuche gibt es dann im Eiskanal.

