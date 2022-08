Rückkehrer sein allein reicht auch bei Timo Werner nichtfür ein Märchen

Irgendwohin zurückzukehren, bedeutet immer auch Erinnerung. Gedanken an Erlebnisse aus der Vergangenheit kommen unweigerlich wieder ins Gedächtnis und lösen im Innern die unterschiedlichsten Gefühle aus. Wenn sich etwa Fußballer dazu entscheiden, zurückzukehren, dann sind diese Geschichten nicht selten mit einstigen Großtaten verbunden. Der – nicht selten – alternde Held, der zum Ende seiner Karriere noch einmal für den Herzensclub aufläuft, um sich im alten Glanz zu sonnen – oder auch seinen Ruhm mit dem Verein zu teilen. Wie es auch gedreht und gewendet wird, immer sind große Gefühle im Spiel.

So lief es dereinst bei den Dortmundern Mario Götze und Mats Hummels, Freiburgs Matthias Ginter und so selbstverständlich auch nun bei Timo Werner. Ein verlorener Sohn, der auszog, die große Fußballwelt zu erobern, und angeschlagen dorthin zurückkehrt, wo er der-einst Großtaten vollbrachte, noch Rekordtorschütze ist. Als der gebürtige Stuttgarter nun seine Zweitpremiere für RB Leipzig feierte, war also alles bereitet für die nächste Herz-Schmerz-Geschichte, die nicht nur die Fans so lieben. Als der 26-Jährige dann in der 36. Minute abzog und wenig später zum Torjubel ansetzen durfte, hätte also alles für das nächste Fußballmärchen bereitet sein können. Doch erstens hatte Kölns Torwart Marvin Schwäbe ordentlich mitgeholfen und den Ball in bester Flutschfingermanier durchgelassen, und zweitens reichte es trotz Werner nur zu einem 2:2 und damit nach dem Remis gegen den VfB Stuttgart zum zweiten Unentschieden in Folge für den Titelkandidaten. „Das ist natürlich ein beschissener Start mit zwei Punkten aus zwei Spielen, das hatten wir uns durchaus anders vorgestellt“, kritisierte Clubchef Oliver Mintzlaff. Werner konnte wenigstens etwas Freude empfinden: „Für das erste Spiel nach drei Tagen Training hat es schon ganz gut gepasst.“ Märchenfaktor: ausbaufähig.

Doch nicht nur Spieler, auch ganze Vereine kehren manchmal zurück. So etwa der FC Schalke, der sich eine kurze Auszeit aus der Eliteliga gegönnt hatte und gegen Borussia Mönchengladbach im ersten Bundesligaheimspiel seit 455 Tagen den ersten Punktgewinn nach der Rückkehr feierte. „Unglaublich, wie sie uns angepeitscht haben“, schwärmte Trainer Frank Kramer nach dem schwer erkämpften 2:2 von den Fans: „Diese Wucht ist genau das, was wir in diesen Momenten brauchen.“ Märchenfaktor: befriedigend.

Ähnliche Euphorie hätten sie auch gern beim englischen Rekordmeister. Doch statt des Aufbruchs im Jahr nach Trainer Ralf Rangnick geht die Talfahrt des einstigen Aushängeschildes weiter. Durch das blamable 0:4 (0:4) beim FC Brentford stürzte das ruhmreiche Manchster United erstmals seit 30 Jahren ans Tabellenende der Premier League. Diese Rückkehr hätten sich die Mannen gern erspart. Zudem war es die siebte Auswärtsniederlage in der höchsten englischen Klasse in Folge, das hatte es zuletzt 1936 gegeben. „Ich habe meine Spieler gebeten, mit Überzeugung zu spielen und die Verantwortung für ihre Leistung zu übernehmen. Und das haben wir nicht getan“, klagte Trainer Erik ten Hag. Seine drei Wechsel in der Halbzeit kommentierte der Niederländer mit: „Ich hätte sie alle auswechseln können.“ Märchenfaktor: nicht vorhanden.

Seine Rückkehr auf nichtdeutschen Rasen während eines Ligaspiels hätte sich Robert Lewandowski auch anders vorgestellt. Seit 2015 hatte der Pole gleich im ersten Saisonspiel immer getroffen, diesmal gelang dem 33-Jährigen für seinen neuen Club FC Barcelona beim 0:0 gegen Rayo Vallecano nur das Abseitstor in der 13. Minute. Dennoch war Barcelona-Trainer Xavi „zufrieden“ mit dem Polen, „weil er für die Mannschaft arbeitet. Märchenfaktor: befriedigend.

So beweist das Wochenende nicht zum ersten Mal, dass Rückkehrergeschichten nicht immer märchenhaft weitergehen, auch wenn das Ende noch nicht überall geschrieben ist.