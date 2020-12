Ruderer Osborne: Mit Olympia-Gold in den Radsport wechseln

Auch in den Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee stand das Weihnachtsfest im Zeichen der Pandemie. So verzichtete Direktor Peter Blank zur Vermeidung möglicher Infektionsketten erstmals auf den Rundgang an Heiligabend durch die Speisesäle. Auch waren Maxibad und Rehazentrum Therme dürftiger belegt als in den Vorjahren, weil Wellnessgästen coronabedingt keine Weihnachtspauschalen angeboten werden konnten. Neu ist das Angebot der Kurseelsorge, bis Dreikönig eine Telefonseelsorge anzubieten für Patienten und Beschäftigte, die auch an Feiertagen ...