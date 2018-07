Route für olympischen Fackellauf enthüllt

London (dpa) - Das Olympische Feuer für die Spiele in London im kommenden Jahr wird von Land's End in Cornwall, der westlichsten Spitze Großbritanniens, seine Reise in die Gastgeberstadt antreten.

Dabei sollen 95 Prozent aller Briten so nah an die Flamme kommen, dass sie nur maximal eine Stunde reisen müssten, um sie zu sehen, teilte das Organisationskomitee in London mit. Insgesamt soll die Fackel 12 800 Kilometer durch das Land getragen werden, und zwar von 8000 Läufern. Wer mitmachen will, kann sich seit Mittwoch als Träger bewerben.

Für „London 2012“ wird die Flamme nicht wie zuletzt um die Welt touren. Stattdessen wird sie aus Griechenland sofort nach Großbritannien gebracht. Los geht die Tour am 19. Mai 2012. Stationen sind unter anderem Cardiff in Wales, Liverpool in England, Belfast in Nordirland und Glasgow in Schottland. Auch einige Inseln sind dabei, zum Beispiel die Shetland und Orkney Inseln.

Am 27. Juli soll das Feuer in London ankommen und in der traditionellen Zeremonie den Anfang der Spiele einläuten. Der Lauf werde „London 2012 an die Haustür“ der Menschen bringen, sagte Sportminister Hugh Robertson.

Die Ursprünge der Olympischen Flammentradition liegen im alten Griechenland. Damals wurden Boten losgeschickt, um die Wettkämpfe anzukündigen. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wurde der Lauf wiederbelebt. Das Feuer wird in Olympia in Griechenland entzündet.