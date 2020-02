Rosberg über Vettel: Traue ihm zu, Leclerc wegzuputzen

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg traut Sebastian Vettel im teaminternen Ferrari-Duell mit Charles Leclerc die Wende in dieser Saison zu.

„Sebastian ist sehr selbstanalytisch. Mit etwas Abstand kann er seine Fehler gut analysieren und sich selbst hinterfragen“, sagte Rosberg dem TV-Sender RTL in einem Interview. „Er ist super fleißig und ehrgeizig. Das war schon immer seine Stärke. Deswegen traue ich ihm definitiv zu, dass er seinen Teamkollegen Leclerc dieses Jahr vielleicht sogar wegputzen kann.“ 2019 landete der Monegasse in seinem Premierenjahr bei Ferrari als Vierter direkt vor Vettel in der WM-Wertung.

Die Vertragslage bei Ferrari bewertet Rosberg als kompliziert für den viermaligen Weltmeister aus Heppenheim. Während Leclerc bis Ende 2024 bei der Scuderia gebunden ist, endet der Kontrakt des Deutschen nach dieser Saison. Teamchef Mattia Binotto hatte Vettel immerhin als erste Option für das zweite Ferrari-Cockpit ab 2021 bezeichnet.

„Leicht ist das nicht für Sebastian, denn das stärkere Bekenntnis hat Leclerc vom Team bekommen. Aber es gibt auch einen Grund dafür. Das liegt daran, dass Sebastian die letzten Jahre keine optimalen Saisons hatte“, meinte Rosberg, der 2016 Weltmeister wurde und im Anschluss seine Karriere beendete. „Er muss sich das hundertprozentige Vertrauen von seinem Team wieder erarbeiten. Besonders in den ersten Rennen ist es wichtig, dass er gute Leistung abliefert.“

