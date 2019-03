Ronaldos obszöne Jubelpose gegen Atlético: UEFA ermittelt

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo droht wegen seiner provokanten Jubelpose im Champions-League-Achtelfinale gegen Atlético Madrid eine Strafe.

Die UEFA erklärte am 18. März, die Ethikkommission des Verbandes werde sich mit dem „unangebrachten Verhalten“ von Ronaldo bei ihrer nächsten Sitzung am 21. März befassen. Ronaldo hatte seine drei Tore beim 3:0 (1:0) gegen den spanischen Hauptstadtclub mit einer provokanten Geste in Richtung von Atlético-Trainer Diego Simeone gefeiert. Der Torjäger mimte den obszönen Jubel von Simeone während des 2:0-Hinspiel-Erfolgs Atléticos nach, als dieser sich beidhändig in den Schritt gegriffen hatte.

