Ronaldo vor geplantem Juve-Debüt: Will sein Bestes geben

Von Deutsche Presse-Agentur

Die derzeit wohl ältesten Frauen in Deutschland haben Geburtstag gefeiert: Mathilde Mange aus Wetter an der Ruhr wurde am Freitag 112 Jahre, knapp vor Elisabeth Tränkner aus Rottenburg (Kreis Tübingen), die am Samstag nach Angaben ihrer Heimatstadt als zweitälteste Deutsche ihren Geburtstag beging.

Die Jubilarinnen haben zwei Weltkriege, Kaiser, Hitler und die Demokratie erlebt und jeweils ein arbeitsreiches Leben hinter sich. Beide leben inzwischen im Heim, sind aber noch vergleichsweise fit.