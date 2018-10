Ronaldo knackt nächste Bestmarke - Remis als Stimmungskiller

Die große Party blieb nach der nächsten Rekordmarke für Cristiano Ronaldo aus. Das 1:1 (1:0) gegen CFC Genua und der erste Punktverlust für Juventus Turin in dieser Serie-A-Saison trübten trotz seines 400. Treffers in den fünf großen europäischen Ligen die Laune des Portugiesen.

„Jede Partie lehrt etwas. Jetzt konzentriert auf das nächste Spiel“, kommentierte der 33-Jährige, der als erster Spieler die historische 400er-Marke erreicht hat. „Schüsse, Magie, aber keine Party“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“.

Und die nächste Partie ist für den ehemaligen Weltfußballer eine ganz spezielle: In der Königsklasse ist sein Ex-Club Manchester United der Gegner. „Ronaldos Botschaft an Mourinho“, schrieb „Tuttosport“ mit Blick auf das Duell mit Ronaldos Landsmann und United-Coach José Mourinho. In der Königsklasse hatte Ronaldo zuletzt gesperrt gefehlt, nun ist er rechtzeitig in Topform: In den vergangenen sechs Spielen in der Serie A kommt er auf fünf Treffer und drei Tor-Vorlagen.

„Wir waren mit dem Kopf zu sehr bei Manchester“, urteilte Juve-Coach Massimiliano Allegri nach dem Remis. Trotz des 1:1 bleibt der Meister mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer. Allegri sah den Dämpfer nach zuvor acht Liga-Siegen sogar positiv: „Es ist ein Remis, das uns gut tut, das uns mit den Füßen zurück auf den Boden holt.“