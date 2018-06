Ronaldo führt in Torschützenliste vor Messi

Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat mit seinem 76. Treffer in der ewigen Torschützenliste der Champions League die alleinige Führung vor Lionel Messi übernommen.

Der portugiesische Superstar erzielte im Halbfinal-Hinspiel bei Juventus Turin in der 27. Minute das 1:1. Messi hat mit dem FC Barcelona am Mittwoch gegen den FC Bayern München die Chance, sein Trefferkonto zu erhöhen. In der Statistik der meisten Europapokal-Treffer hält Ronaldo mit 79 den Rekord vor Messi und Raúl, die jeweils 76-mal getroffen haben.

Ein Überblick der besten zehn Torschützen in der Champions League:

NameVereineTore1. Cristiano RonaldoManchester United/Real Madrid762. Lionel MessiFC Barcelona753. RaúlReal Madrid/Schalke 04714. Ruud van NistelrooyPSV Eindhoven/Manchester United/Real Madrid565. Thierry HenryAS Monaco/Arsenal/Barcelona506. Andrej SchewtschenkoAC Mailand/FC Chelsea/Dynamo Kiew487. Filippo InzaghiJuventus Turin/AC Mailand468. Didier DrogbaOlympique Marseille/Galatasaray Istanbul/FC Chelsea449. Zlatan IbrahimovicAjax Amsterdam/ Juventus Turin/Inter Mailand/FC Barcelona/AC Mailand/Paris St. Germain43

10. Alessandro Del Piero

Karim Benzema

Juventus Turin

Olympique Lyon/Real Madrid

42

42

Thomas Müller ist bester deutscher Torschütze der Champions League mit 27 Treffern.