Rolser und Schröder verlängern in Liverpool

Die beiden deutschen Fußballerinnen Nicole Rolser und Corina Schröder haben ihre Verträge beim englischen Meister FC Liverpool um zwei Jahre bis 2017 verlängert.

„Beide hatten einen unschätzbaren Wert bei den zwei Titelgewinnen und werden auch in Zukunft Schlüsselspielerinnen sein“, teilte Trainer Matt Beard auf der Homepage des Clubs mit. Abwehrspielerin Schröder, 28, spielte früher in Duisburg, Potsdam und Bad Neuenahr. Mittelfeldspielerin Rolser, 22, stand beim VfL Sindelfingen und ebenfalls in Bad Neuenahr unter Vertrag. Das Duo spielt seit 2013 in Liverpool.