Roglic glänzt bei Vuelta weiter - Sieg an Dan Martin

Während die Corona-Fallzahlen auch in der Region wieder steigen, gibt es noch immer Menschen, die Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von Masken, in Zweifel ziehen. Für Marion und Klaus N. (Namen von der Redaktion geändert) ist das völlig unbegreiflich. Das Ehepaar aus Biberach erkrankte im Frühjahr an Covid-19.

Beide lagen tagelang in der Klinik und erhielten dort auch Sauerstoff. Obwohl das Virus bei ihnen inzwischen nicht mehr nachweisbar ist, leiden beide noch immer an den massiven Folgen der Infektion.