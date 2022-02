Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt vor fünftem Gold-Coup

Nach dem ersten von zwei Durchgängen im Sliding Centre Yanqing liegt das Duo aus Berchtesgaden und Königssee mit 0,045 Sekunden Vorsprung knapp vor den Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken.

Obwohl die lettischen Brüder Andris und Juris Sics mit Bahnrekord starteten und die Thüringer Eggert/Benecken diesen nochmals verbesserten, schraubten Wendl/Arlt die Bestzeit auf 58,255 Sekunden. Da konnten auch die im Training starken Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller nicht mehr kontern. Sie liegen auf Rang drei in Lauerstellung.

Nach den Siegen 2014 und 2018 greifen die bayerischen Doppelsitzer Wendl/Arlt nach dem olympischen Triple. Zudem holten sie in Sotschi und Pyeongchang auch zweimal Teamgold. Für das thüringische Duo aus Ilsenburg und Suhl wäre Silber nach Rang drei 2018 in Pyeongchang der bislang größte Erfolg bei Olympischen Winterspielen. Nach zuletzt vier WM-Titeln in Serie und dem Weltcupgesamtsieg gilt das Duo als Topfavorit.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-47135/2

