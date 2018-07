Roddick und Isner als Letzte im Viertelfinale

New York (dpa) - Ex-Sieger Andy Roddick und sein US-Landsmann John Isner haben als letzte Spieler das Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis erreicht.

Roddick gewann am Donnerstag in New York 6:3, 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Spanier David Ferrer, Isner schlug den Franzosen Gilles Simon 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Damit ist nun ein pünktlicher Turnier-Abschluss am Sonntag noch möglich. Roddick trifft am Freitag auf Titelverteidiger Rafael Nadal, Isner auf den Schotten Andy Murray. Nach den letzten Herren-Achtelfinals sind die abschließenden Damen-Viertelfinals mit Andrea Petkovic und Angelique Kerber angesetzt.

US Open