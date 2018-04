Roberto Firmino verlängert seinen Vertrag beim FC Liverpool

Von Deutsche Presse-Agentur

Viele sonnige Tage hatte der April bislang zu bieten. Doch soll sich ändern: Abkühlung ist in Sicht.

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 28 Grad haben am Wochenende überall im Südwesten Sonnenhungrige ins Freie gelockt. „Das ist ein Frühlingsfest, das seinen Namen verdient“, sagte Jörg Klopfer, Sprecher der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am Sonntag. Noch bis zum 13. Mai stehen rund 240 Schausteller, Festwirte und Marktkaufleute auf dem Wasen-Gelände in Bad Cannstatt bereit.