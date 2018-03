Rittner: Auch Kerber im Fed-Cup-Halbfinale dabei

Das deutsche Fed-Cup-Team kann im Halbfinale gegen Tschechien auch wieder mit Topspielerin Angelique Kerber rechnen.

„Wir haben die Zusage von allen Spielerinnen“, sagte Barbara Rittner, die Chefin des deutschen Damen-Tennis, in Kamen. „Angie hatte von Anfang an immer gesagt, dass sie auf die erste Partie verzichten möchte, weil sie ein neues Team hat. Sie hat immer gesagt, dass sie im April wieder zur Verfügung steht.“

Gegen das tschechische Spitzenteam brauche Deutschland eine starke Leistung, um ins Finale einzuziehen. „Das wird eine harte Nuss“, sagte Rittner. Für die erste Fed-Cup-Runde am 10. und 11. Februar hatte Kerber wie unter anderem Julia Görges abgesagt. Trotzdem besiegte Deutschland überraschend Weißrussland und erreichte zum ersten Mal seit drei Jahren in die Runde der letzten vier Teams.

Bei der Vorschlussrunde am 21. und 22. April hat Deutschland Heimrecht. „Sehr wahrscheinlich“, werde das Halbfinale in Stuttgart ausgetragen, kündigte Rittner an.

