Rittner über Petkovic: Karriere-Ende hätte mich überrascht

Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner hat nicht mit einem Rücktritt von Andrea Petkovic gerechnet.

„Sie ist emotional zu vielen Aussagen fähig. Ich habe mir direkt gedacht, da ist nicht so viel dran“, sagte Rittner in Hamburg. „Es hätte mich total überrascht, wenn sie das wahr gemacht hätte.“ Ihr sei gleich klar gewesen, dass die Darmstädterin vor Olympia 2016 in Rio de Janeiro nicht aufhören werde. Der Zeitpunkt für ein Karriere-Ende sei noch nicht gekommen.

Die frühere Top-Ten-Spielerin Petkovic hatte nach einer schweren Saison mit Verletzungen, Erstrundenniederlagen und privaten Problemen zwischenzeitlich über ein Ende ihrer Laufbahn nachgedacht. Inzwischen hat die 28-Jährige aber erklärt, ihre Karriere fortsetzen zu wollen. „Ich war ein bisschen überrascht, dass sie die Äußerung laut ausspricht“, sagte Rittner zu den Rücktrittsgedanken. „Dass man das mal denkt in so einer Situation, ist klar.“ Sie habe gemerkt, dass sich Petkovic in den vergangenen Monaten in ihrem Job „gequält“ habe.

Mit einem regelmäßigen Austausch will die Bundestrainerin die Weltranglisten-24. unterstützen. „In der Regel hört sie mir zu. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Das war so und das ändert sich auch nicht“, sagte Rittner.

