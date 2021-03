Rio-Olympiasieger Reitz hat Tokio-Ticket sicher

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio sowie für die Europameisterschaft im kroatischen Osijek (23. Mai bis 7. Juni) bereits in der Tasche.

Der Schnellfeuerpistolen-Schütze setzte in der internen Qualifikation im neuen Bundesstützpunkt Wiesbaden/Frankfurt am Main ein Ausrufezeichen. Mit 591 von 600 Ringen schoss er eine absolute Weltklasseleistung.

Um den zweiten Olympia-Startplatz in dieser Paradedisziplin der Deutschen kämpfen Ex-Weltmeister Oliver Geis und Aaron Sauter. Die finale Entscheidung fällt nach der zweiten Qualifikation am 8. Mai in Suhl. „Ich habe nicht erwartet, dass ich nach zwei von drei Wettkämpfen schon durch bin“, sagte Reitz.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-829872/2

