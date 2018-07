Riesch 8. bei Abfahrts-Training in Lake Louise

Lake Louise/Kanada (dpa) - Slalom-Weltmeisterin Maria Riesch hat im zweiten Training zu den alpinen Weltcup-Abfahrten in Lake Louise Platz acht belegt.

Die Skirennfahrerin vom SC Partenkirchen hatte 1,04 Sekunden Rückstand auf die Tagesschnellste Lindsey Vonn. Die Weltmeisterin aus den USA benötigte 1:52,30 Minuten und lag damit 4/10 Sekunden vor der Österreicherin Maria Holaus, die tags zuvor die Schnellste in den kanadischen Rocky Mountains war.

Isabelle Stiepel (Mittenwald) kam auf Rang 46, Viktoria Rebensburg (Kreuth) wurde 52., Gina Stechert (Oberstdorf) fuhr in ihrem zweiten Training nach einem Kreuzbandriss Anfang März auf den 61. und vorletzten Platz. Die ersten beiden Abfahrten des Olympia-Winters finden am Freitag und Samstag (Start jeweils 20.30 Uhr MEZ) statt, am Sonntag folgt noch ein Super-G (19.00 Uhr).