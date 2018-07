Riesch 16. bei Abfahrts-Training in Lake Louise

Lake Louise/Kanada (dpa) - Slalom-Weltmeisterin Maria Riesch hat im ersten Training zu den alpinen Weltcup-Abfahrten in Lake Louise/Kanada Platz 16 belegt.

Die Skirennfahrerin vom SC Partenkirchen hatte 1,75 Sekunden auf die Tagesschnellste Maria Holaus aus Österreich, die auf dem „Olympic Downhill Run“ 1:54,16 Minuten benötigte. Elena Fanchini (Italien) fuhr auf Platz zwei vor der Schweizerin Nadia Styger. Gina Stechert (Oberstdorf) wurde bei ihrem Comeback nach einem Kreuzbandriss Anfang März 4,81 Sekunden zurück 55., Viktoria Rebensburg (Kreuth) fuhr auf Platz 56, Isabelle Stiepel (Mittenwald) kam auf Rang 59.

Viele Zeiten sind allerdings wenig aussagekräftig, da einige Fahrerinnen schon weit vor dem Ziel abbremsen. Nach starken Schneefällen am Montag präsentierte sich die Strecke in den kanadischen Rocky Mountains von ihrer sanften Seite. Am Mittwoch und Donnerstag sind in Lake Louise zwei weitere Trainings angesetzt. Die ersten zwei Abfahrten des Olympia-Winters finden am 4. und 5. Dezember statt, am 6. Dezember folgt noch ein Super-G.