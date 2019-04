Rich Chernomaz vollendet sein Werk in Ravensburg

Rich Chernomaz hatte bei den Ravensburg Towerstars eine Mission: den Titel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 holen. Das hat der erfahrene kanadische Trainer am Sonntagabend geschafft. Gegen seine alte Heimat und alte Liebe, die Löwen Frankfurt, gewannen seine Towerstars das sechste Finalspiel mit 5:1 und damit die Serie mit 4:2. Chernomaz ließ seine Gefühle raus, rutschte auf dem Eis Richtung Fanblock. „Ich bin ein emotionaler Mensch“, sagte er biergetränkt und strahlend – mit der obligatorischen Siegerzigarre in der Hand. „Die Emotionen kamen einfach raus.“

Einige hatten ihm nicht zugetraut, die Towerstars in der Kürze der Zeit tatsächlich zur Meisterschaft zu führen. Natürlich hat Jiri Ehrenberger, den Chernomaz im Februar beerbte, gute Vorarbeit geleistet. „Aber wir mussten reagieren, ein Zeichen setzen“, sagte der Towerstars-Beiratsvorsitzende Frank Kottmann. „Der Trainerwechsel war der richtige Schritt. Leider. Aber Jiri hat sicher seinen Anteil an der Meisterschaft.“ Nicht umsonst waren die Towerstars lange Zeit das dominierende Team in der DEL2. Doch gegen Ende seiner Zeit in Ravensburg hatte Ehrenberger die Mannschaft nicht mehr komplett hinter sich. Chernomaz kam – und schaffte in der Kabine und auf dem Eis sofort Klarheit.

Seine Ansprachen wirkten. Chernomaz, der in seiner aktiven Zeit aufgrund seiner harten Spielweise den Spitznamen „Die Axt von Manitoba“ erhalten hatte, brachte die leicht taumelnden Towerstars auf Kurs. In den Play-offs zeigten sich die Towerstars in einer beeindruckend starken Verfassung. Bad Nauheim wurde glatt in vier Spielen besiegt, Kaufbeuren bekam nur einen Erfolg gestattet. Im Finale ging es dann gegen die Löwen Frankfurt. Die Hessen hatte Chernomaz 2004 zur Meisterschaft in der DEL geführt, 2017 gelang ihm das Kunststück in der DEL2 noch einmal. Sein Abschied ein Jahr später war nicht gerade einvernehmlich.

Stilecht mit dem Diver

Am Sonntag gab es für Chernomaz daher auch ein bisschen Genugtuung. „Natürlich ist der Titel gegen Frankfurt speziell“, meinte der Kanadier. Zuerst gab es aber eine kalte Dusche. Mit Bier. Seine Spieler übergossen ihn nach Schlusspfiff auf dem Eis. Und Chernomaz? Der harte Hund? Er lächelte und herzte jeden seiner Spieler. Er herzte jeden der Frankfurter, mit denen er noch zusammen gearbeitet hatte. Er herzte seine Frau. Vor den Fans gab es dann eine Verbeugung und sogar einen Diver – Jürgen Klinsmann wäre stolz gewesen. Die Emotionen, sie kamen eben aus dem 55-Jährigen heraus.

Ob es auch ein bisschen ein Abschied war, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. „Mit dem Titel hat er seine Mission erfüllt“, sagte Geschäftsführer Rainer Schan. Ob in der neuen Saison aber tatsächlich ein neuer Trainer kommen wird, wollte am Sonntag keiner sagen. „Jetzt genießen wir es erst mal“, sagte Chernomaz. „Dann sprechen wir in Ruhe.“ SZ-Informationen zufolge hat es auch Anfragen aus der DEL gegeben. Die Zukunft wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Zunächst wird gefeiert.