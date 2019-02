Rich Chernomaz soll die Towerstars in die Spur bringen

Als Spieler bekam er den Spitznamen „Axt von Manitoba“, auch als Trainer gilt Rich Chernomaz als harter Mann hinter der Bande. Nun soll der Kanadier als Nachfolger des entlassenen Jiri Ehrenberger die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 wieder auf Kurs bringen. Der 55-Jährige hat bei den Towerstars nur bis Saisonende unterschrieben. „Ich muss versuchen, den Spielern wieder Selbstvertrauen zu geben“, sagte Chernomaz bei seiner Vorstellung am Dienstag. „In der Defensive brauchen wir wieder mehr Stabilität.“

Nach seiner Entlassung im englischen Nottingham war Chernomaz ohne Job. Dass er zunächst nur für den Rest dieser Saison in Ravensburg unterschrieben hat, begründet er kurz und knapp: „Ich liebe Eishockey.“ Lieber also versuchen, einer Mannschaft über einen kurzen Zeitraum zu helfen, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. „Ravensburg ist eine gute Mannschaft“, meint Chernomaz. „Vielleicht fehlt ihr ein bisschen das Selbstvertrauen.“

Fokus auf die Defensive legen

Zuletzt hatten die Towerstars zu viele Gegentore kassiert. „Das Toreschießen ist nicht das Problem der Mannschaft“, meint der Nachfolger des am Samstag entlassenen Jiri Ehrenberger. Nach der 5:6-Niederlage nach Verlängerung gegen die Eispiraten Crimmitschau hatten sich die Towerstars von Ehrenberger getrennt. Unter den Interimstrainern Marc Vorderbrüggen und Christoph Jäger sowie unter der Leitung des Teammanagers Raphael Kapzan unterlagen die Towerstars am Sonntag nach einer schwachen Leistung den Bayreuth Tigers mit 3:5. In der Tabelle der DEL2 hatte Ravensburg in dieser Saison schon mal zehn Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Mittlerweile sind die Towerstars Dritter, drei Punkte (bei einem Spiel weniger) hinter den Löwen Frankfurt.

„Es war uns ganz wichtig, dass wir einen guten Trainer finden, der es für den Rest dieser Saison macht“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan. Im Sommer wollen die Ravensburger dann in Ruhe nach einem neuen Trainer für die Saison 2019/20 suchen. „Rich Chernomaz kennt die 2. Liga, er hat viel Erfahrung und kann nachweisen, dass er mit seinen Mannschaften etwas erreichen kann“, beschreibt Schan die Qualitäten, die Chernomaz den Posten bei den Towerstars gebracht hat. „Jetzt wird sich zeigen, wie gut das Team charakterlich ist.“ Jeder müsse wieder alles für jeden geben, fordert der Geschäftsführer. „Das ist zuletzt etwas auf der Strecke geblieben.“

„Harter Hund? Bullshit!“

Der 55-jährige Kanadier Chernomaz ist in der DEL2 unter anderem als Sportdirektor der Löwen Frankfurt bekannt. Mit den Hessen wurde Chernomaz in der Saison 2016/17 Zweitligameister. Auch in der DEL feierte der Kanadier Meisterschaften – 2002 mit den Kölner Haien und 2004 mit den Frankfurt Lions, wie die Hessen damals noch hießen. Als Spieler machte er 51 Partien in der NHL, in vier Jahren bei den Schwenninger Wild Wings (1995 bis 1999) gehörte er stets zu den Topscorern. Seit seiner Zeit in Köln eilt ihm der Ruf voraus, ein harter Hund zu sein. Wegen seiner körperbetonten Spielweise bekam er schon früh den Spitznamen „Axt von Manitoba“ (Chernomaz’ kanadische Heimat). „Natürlich kann ich auch mal hart sein“, sagt Chernomaz. „Ich bin immer ehrlich.“ Man müsse immer einen Weg finden, jeden einzelnen Spieler zu motivieren. „Manchmal bin ich auf der Bank emotional, manchmal ruhig“, meint Chernomaz. „Aber harter Hund? Das ist bullshit!“

Das erste Spiel von Chernomaz als „Feuerwehrmann“ (Schan) der Towerstars ist gleich am Dienstagabend beim EHC Freiburg (19.30 Uhr, Sprade TV). Nach seiner Vorstellung am Dienstagmittag machte sich Chernomaz direkt auf in die CHG-Arena, um seine Mannschaft kennenzulernen und mit ihr in den Bus zu steigen. „Ich werde viel mit den Spielern sprechen“, sagt der neue Trainer. „Und meine Spieler müssen zuhören und es umsetzen.“