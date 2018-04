Ricciardo über nächsten Vertrag: „Nichts zu langes“

40 000 Realschüler im Land müssen länger auf ihre Abschlussprüfung in Deutsch warten. Das Kultusministerium hat den Termin von diesem Mittwoch auf kommende Woche Freitag verschoben, nachdem an einer Gemeinschaftsschule in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ein geöffneter Umschlag mit den Aufgaben gefunden worden war. Der Landesschülerbeirat (LSBR) übt massive Kritik am Ministerium. „Hätte man eine zweite Prüfung auf einem sicheren Server, hätte man die Prüfung dennoch am Mittwoch schreiben können“, sagt LSBR-Sprecherin Madeleine Schweizerhof.