Ribéry gratuliert Schmid: „Schaffen nur die Besten“

Immerhin durfte sich der SC Freiburg über eine ganz besondere Grußbotschaft freuen. Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:3 gegen RB Leipzig veröffentlichte der SC ein kurzes Video von Franck Ribéry.

„Hallo Monsieur Streich, hallo Jonathan“, eröffnete der ehemalige Bayern-Profi seine Nachricht an Freiburgs Trainer Christian Streich sowie an seinen Landsmann Jonathan Schmid. Dieser hatte Ribéry mit seinem 273. Einsatz in der Fußball-Bundesliga als französischen Rekordspieler eingeholt. „273 Bundesliga-Spiele, Wahnsinn. Das schaffen nur die Besten. Viele Grüße nach Freiburg“, sagte Ribéry grinsend.

Obwohl sein Verein die Botschaft aus dem sonnigen Florenz veröffentlicht hatte, wusste Streich im ersten Moment nicht mal davon. „Das habe ich nicht gewusst, dass er's getan hat, weil ich in den sozialen Netzwerken nicht unterwegs bin“, sagte der 55-Jährige. „Aber das wundert mich nicht, dass der Franck das macht. Das ist so ein netter Kerl, das ist mir klar, dass er dem Jonny gratuliert. Das war mir klar. Das freut mich total für den Jonny.“ Am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 dürfte Schmid den langjährigen Bayern-Profi dann überholen. Vielleicht kann sich Streich dann auch wieder über drei Punkte freuen.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-723028/2