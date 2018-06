Rhein-Neckar Löwen unterliegen Gummersbach

Mannheim (dpa) - Im Kampf um die Qualifikation zur Champions League haben die Rhein-Neckar Löwen einen Rückschlag erlitten. Der Handball-Bundesligist musste sich am Freitagabend dem VfL Gummersbach mit 32:33 (16:14) geschlagen geben.

Trotz des Sieges zuvor über Konkurrent Füchse Berlin haben die Löwen nun kaum noch Aussicht auf den Einzug in die Königsklasse. „Ich bin sprachlos“, meinte Manager Thorsten Storm nach der Partie.

Die erste Halbzeit vor 5976 Zuschauern in der SAP-Arena verlief sehr wechselhaft. Gummersbach führte nach zwölf Minuten mit 8:1. Nach 27 Minuten hatten sich die Löwen auf 14:14 herangekämpft und gingen kurz vor der Pause sogar mit zwei Toren in Führung. Die nach der Pause ausgeglichene Partie entschied der Gummersbacher Barna Putics mit seinem Siegtreffer in letzter Sekunde. Putics erzielte insgesamt sieben Tore. Bester Torschütze der Gastgeber war Rechtsaußen Ivan Cupic mit zehn Treffern, davon drei per Siebenmeter.