Retsos erleidet Sehnenanriss: Rund sechs Wochen Pause

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspieler Panagiotis Retsos verzichten.

Der 19 Jahre alte griechische Nationalspieler erlitt im Trainingslager der Rheinländer in Zell am See einen Teilriss einer rückseitigen Sehne im rechten Oberschenkel. Retsos werde rund sechs Wochen ausfallen, teilte Bayer mit. Um schnell in die Rehabilitation einsteigen zu können, wird der Profi das Trainingslager in Österreich verlassen und vorzeitig nach Leverkusen zurückkehren.

Vereinsmitteilung