„Rentier“ Vettel: mit Geweih am Helm in Abu Dhabi

Sebastian Vettel ist in der Wüste längst in Weihnachtsstimmung. Der viermalige Formel-1-Weltmeister setzte sich bei den abschließenden Testfahrten in Abu Dhabi einen Helm mit rotem Geweih und roter Nase auf.

„Merry Christmas“, rief der bestens gelaunte 34-Jährige, als er nach seinem besonders geschmückten Kopfschutz in der Garage seines Aston-Martin-Teams griff. Vettel erinnerte damit offensichtlich an das junge Rentier aus dem Zeichentrickfilm „Rudolph mit der roten Nase“.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-390086/2

