Rennrodler Ralf Palik beendet seine Karriere

Von Deutsche Presse-Agentur

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat die anderen Parteien scharf angegriffen und ist in der Debatte um dubiose Spenden aus dem Ausland in die Vorwärtsverteidigung gegangen. „Moralische Vorhaltungen müssen wir uns von Ihnen nicht machen lassen“, sagte sie am Mittwoch in der Generaldebatte über den Etat 2019 von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

„Kommen Sie raus aus ihren Glashäusern und hören Sie auf, mit Steinen zu werfen, die sie selbst treffen“.