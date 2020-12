Remis im Gipfel zwischen Bayern und Leipzig - BVB enttäuscht

Von Benjamin Schwärzler

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 3. Dezember das Wohnhaus von AfD-Kreisrat Matthias Roder in Wohmbrechts mit Farbe beschmiert. An der Fassade und am Gartenzaun wurden nach Angaben der Polizei mehrere Sprühereien mit beleidigendem Inhalt angebracht. Sie beziffert den Sachschaden auf rund 1000 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Die Ermittlungen gehen derzeit in jede Richtung. Einen Tatverdacht gibt es noch nicht.