Rekordseriensieg für Geisenberger - Eggert/Benecken vorn

Verbrechen? Unglück? Gesundheitliche Probleme? Die Polizei ermittelt seit Samstag wegen eines Leichenfundes in Zwiefalten. Gegen 8 Uhr war der Polizei der Fund einer unbekleideten, toten Frau in einem Garten neben einer Tankstelle in Mitten des Orts gemeldet worden. Eine Streife der Münsinger Polizei war als erste am Fundort in der Sägmühlstraße. Die unbekleidete Frau lag neben einer Gartenhütte im hinteren Teil des Geländes, allerdings von der Straße sowie vom Gehweg und den umliegenden Häusern einsehbar.