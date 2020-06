Rekordmann Dieter Müller: „Viele werden diese Marke nicht erreichen“

Dieter Müller (am 1. April 1954 in Offenbach als Dieter Kaster geboren) begann seine Karriere in der Jugend der SG Götzenhain, bei den Kickers Offenbach begann 1972 seine Profikarriere. Weitere Stationen waren 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Girondins Bordeaux, Grashoppers Zürich, 1. FC Saarbrücken, bevor er in Offenbach seine Karriere beendete. Müller ist einer der erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga-Geschichte, mit Köln wurde er 1977 Pokalsieger und 1978 Meister. Bei der EM 1976 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeeuropameister und Torschützenkönig. Heute betreibt er eine Fußballschule am DFB-Stützpunkt in Ronneburg bei Frankfurt.

Dieter Müller (mit Mounir Zitouni), Meine zwei Leben – Was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Erschienen in der Edel-Verlagsgruppe, 240 Seiten, 22 Euro, ISBN: 3841906974. (mp)