Reit-WM 2022 mit vier statt acht Disziplinen

Die dänische Stadt Herning ist Gastgeber der Pferdesport-Weltmeisterschaft 2022.

Vergeben werden Titel in den vier Disziplinen Springen, Dressur, Para-Dressur und Voltigieren. Bei der bisher letzten WM 2018 in Tryon waren es noch acht Disziplinen. Die Veranstaltung in den USA stand wegen organisatorischer und baulicher Mängel massiv in der Kritik.

Die Weltmeisterschaften in der Vielseitigkeit und im Fahren werden in drei Jahren im italienischen Pratoni del Vivaro (ITA) stattfinden. Ob und wo die Titelkämpfe im Reining (Westernreiten) und Distanzreiten sind, teilte der Weltverband FEI am Samstag nicht mit.

Leipzig ist 2022 Gastgeber des Weltcup-Finales in den vier Disziplinen Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren. Es ist das dritte Mal nach 2002 und 2011, dass in der Messestadt inoffizielle Hallen-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

