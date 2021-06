Reingegrätscht - Stadionführerscheinprüfung bestanden

Für jeden Reporter beginnt ein kontinentales Fußball-Turnier in einem Container. Diesmal auch. Meine Akkreditierung, diesen bunten, in Plastik eingeschweißten Ausweis (etwa vier Kreditkarten groß) zum Umhängen habe ich in Fröttmaning zwischen einem Parkhaus und Gleisen für abgestellte U-Bahnen abgeholt.

In einem temporär aufgebauten „Accreditation Center“ mit sehr freundlichem Personal, dem man nicht anmerkt, dass sie in einem Container zwischen einem Parkhaus und Gleisen arbeiten. Der einzige Kiosk in der Nähe? Geschlossen.

Hier geht's zum Tippspiel

Aber es ging ja nicht um die Bedürfnisse meines Magens, sondern um meine Legitimierung für die EM. Das Landeskriminalamt prüft meine vorab angegeben Daten nochmals, Fingerabdruck inklusive. Nächste Hürde: Das Corona-Zertifikat der Uefa erwerben, per animiertem Video-Kurs auf dem Smartphone.

Damit man die fünfminütige Belehrung „Allgemeine Sicherheit & Covid-19-Handlungsweisen“ in zehn Kapiteln nicht lustlos durchwischt, gibt es am Ende einen Test. Hatte was von der Führerscheinprüfung. Bestanden. Und dann bitte lächeln fürs Foto. Ergebnis: Geht so. Aber wer mag sich schon auf Fotos?

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.