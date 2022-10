Reine Kopfsache: Weshalb der VfB Stuttgart gegen den BVB im Vorteil ist

Philipp Laux hat zurzeit viel zu tun. Nicht mit den Händen, wie es für den früheren Torhüter des SSV Ulm 1846 über viele Jahre usus war, sondern mit dem Mund. Laux, mittlerweile 49 Jahre alt, arbeitet seit vielen Jahren als Sportpsychologe und steht nach Stationen bei Bayern München, RB Leipzig und dem VfB Stuttgart mittlerweile bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Und bei den Westfalen dreht sich nach zuletzt schwachen Leistungen und dem Fall auf Rang acht der Bundesliga mal wieder alles um die berühmte Mentalitätsfrage. „Es braucht eine gewisse Form von intrinsischer Motivation der Jungs, dass sie es selbst abstellen wollen“ – und die fehle „in gewissen Phasen schon“, musste selbst Trainer Edin Terzic nach dem schmeichelhaften 2:0-Sieg im Pokal über Hannover 96 zugeben.

Und so dreht es sich beim BVB derzeit nicht wie vor der Saison erhofft um den Meisterschaftskampf, sondern um die Beseitigung grundlegender Probleme – wieder einmal. Wie in den Vorjahren ist die bisherige Saison der Borussen von unbeständigen Leistungen geprägt. „Es gibt so ein paar Prinzipien, die wir sehen wollen. Das erste Prinzip defensiv ist, dass wir keinen Zweikampf aus dem Weg gehen wollen“, erklärte Terzic vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Nationalspieler Julian Brandt forderte „90 Minuten Widerstand leisten – das ist, glaube ich, ein extremes Thema bei uns momentan.“

Und der Druck nimmt zu. „Wir müssen schnelle Lerneffekte erzielen, wir müssen schnell wieder in die Spur zurückfinden, um am Ende auch unsere gesamtheitlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“, forderte Sportchef Sebastian Kehl. Sollte es auch gegen den VfB zum vierten Mal in Serie in der Bundesliga keinen Erfolg geben, dürfte die Stimmung auf Eiseskälte herunterkühlen. „Es ist uns bewusst, dass wir unbedingt den Heimsieg brauchen“, sagte Terzic daher deutlich.

Sein Team erinnert an ein Kind mit Aufmerksamkeitsstörung: Positiv wie negativ jederzeit zu allem fähig und auffallend nicht lernbereit. Die löchrige und nachlässige Defensivarbeit ist ein Dauerthema der letzten Jahre, das kein Trainer nachhaltig in den Griff bekam. „Es ist uns allen bewusst. Wir sind alle nicht zufrieden“, sagte der Trainer zur allgemeinen Lage. Nur die Antwort auf die Frage, wie das verändert werden kann, blieb vage.

Hinzu kommen immer wieder Offensivprobleme. Der Angriff stößt ohne Torgarant Erling Haaland in dieser Saison auf hohem Level an Grenzen. „Wir haben die zweitmeisten Abschlüsse in der Bundesliga, aber erst 13 Tore geschossen“, demonstrierte Terzic das Dilemma. „Dass wir in Sachen Effektivität deutlich zulegen müssen, ist uns bewusst.“

Wie es besser geht, konnten die Borussen zuletzt beim kommenden Gegner beobachten. Nach einem ganz schwachen Saisonstart und der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo drehten die Schwaben in den vergangenen beiden Spielen richtig auf – 10:1 Tore in zwei Partien unter Interimstrainer Michael Wimmer sind ein beeindruckendes Ausrufezeichen.

Auch beim schwierigen Auswärtsspiel vor mehr als 80000 Zuschauer (darunter 7300 aus Stuttgart) im Signal-Iduna-Park möchte der bisherige Assistentscoach seine junge Mannschaft wieder offensiv aufstellen. „Wir haben mit Sicherheit Waffen, um dem BVB wehzutun“, sagte Wimmer selbstbewusst. Mit Schnelligkeit und Zielstrebigkeit, die den VfB in den letzten beiden Spielen gegen Bochum (4:1) und Bielefeld (6:0) auszeichneten, wollen die Schwaben auch den favorisierten BVB unter Druck setzen. „Wir wollen die Euphorie mitnehmen, mutig und offensiv auftreten. 90 Minuten verteidigen, das ist nicht unser Ansatz“, sagte Wimmer.

Für den 42-Jährigen selbst geht es in Dortmund um mehr als nur Punkte im Abstiegskampf. Schließlich will die „Bild“ erfahren haben, dass es bereits einen „klaren Plan“ geben, dass Wimmer mindestens bis zur Winterpause Chef beim VfB bleibt, sollten die Schwaben auch das dritte Spiel unter seiner Führung gewinnen. Der Coach selbst hielt sich dahingehend bedeckt. „Es gibt eine ganz klare Absprache. Ich helfe so lange aus, bis der neue Cheftrainer da ist“, sagte Wimmer. „Wir legen den vollen Fokus auf Dortmund. Wie es danach weitergeht, wird mir Sven Mislintat dann sagen.“

Klar ist, dass die junge Mannschaft unter ihm vor allem Offensiv einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wie hat Wimmer das geschafft? „Wir haben nicht versucht, krampfhaft etwas zu verändern. Es ging darum die Köpfe frei zu bekommen“, erklärte der Übergangscoach. „Es ist alles eine Frage des Selbstvertrauens.“ Und von diesem haben die Stuttgarter aktuell mehr als die Dortmunder.