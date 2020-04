Reindl: Spiele ohne Zuschauer wären „ein herber Schlag“

Von Schwäbische Zeitung

Im Landkreis Biberach sind (Stand Montagabend) insgesamt 418 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Beim Kreisgesundheitsamt gingen zwischen Karsamstag und Ostermontagabend insgesamt 17 weitere positive Labormeldungen ein, teilt das Landratsamt mit.

Darüber hinaus sind in an den drei Tagen weitere fünf Personen im Landkreis Biberach an Covid-19 verstorben.

Insgesamt sind damit neun Personen im Landkreis Biberach an der Viruserkrankung Covid-19 verstorben.