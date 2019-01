Reichmann will weiter für Deutschland spielen

Am frühen Mittwochabend hat ein Schuppen in Aldingen gebrannt. In einem Anbau des Schuppens, in dem Holzpaletten und Stroh gelagert wurden, entstand das Feuer – die Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. „Wir hatten das Feuer in wenigen Minuten unter Kontrolle“, sagte Gerd Borchert, Kommandant der Feuerwehr Aldingen.

Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Aldingen und eine Drehleiter der Spaichinger Feuerwehr waren im Einsatz, außerdem mehrere Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuz.