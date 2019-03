Reichlich Schönheitsfehler bei der Nationalmannschaft

Jetzt läuft der Countdown für Holland. Doch inmitten der Vorbereitung auf das brisante Oranje-Duell schlüpfen Joachim Löw und seine Fußball-Nationalspieler noch schnell in den Blaumann. Bei einem Besuch im Autowerk des neuen Generalsponsors VW werden Marco Reus, Leroy Sané und Co. am Freitag in Wolfsburg am Fließband stehen. Die Marketing-Aktion darf aber nur kurze Ablenkung sein. Denn für den Start in die EM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam verlangt Löw absolute Konzentration.

Nach dem Jahresauftakt mit reichlich Schönheitsfehlern beim 1:1 gegen Serbien setzt der Bundestrainer auf ganz viel Kommunikation. „Wir werden jetzt das Spiel unter die Lupe nehmen, aber ab Freitag beginnt die Vorbereitung. Das heißt, viele Gespräche führen, Situationen aufzeigen, der Mannschaft und einzelnen Spielern. Was können wir besser machen? Wo waren die Fehler?“, beschrieb Löw seinen Plan. Nicht mehr dabei ist Lukas Klostermann. Der Leipziger zog sich bei seinem guten Debüt auf der rechten Abwehrseite einen Muskelfaserriss der Adduktoren zu und reiste aus dem Team-Hotel in Wolfsburg ab.

Altbekannte Defizite

So kritisch wie seine Spieler wollte Löw nach dem durchwachsenen Start ins Länderspieljahr angesichts des großen Umbruchs nicht sein. Dem Remis konnte der Bundestrainer trotz altbekannter Defizite in der Defensive und bei der Chancenverwertung sogar positive Seiten abgewinnen. „Die Mentalität der Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat, war sehr gut. Das war ein deutliches Signal. Die Erfahrungen in der ersten Halbzeit müssen wir machen, aber mit der zweiten Halbzeit bin ich absolut zufrieden“, sagte Löw.

Seine neuen Führungsspieler Reus und Ilkay Gündogan blickten allerdings mit Restzweifeln auf die schwere Partie in den Niederlanden. Zu frisch sind die Erinnerungen an das demütigende 0:3 im Oktober in der Amsterdam-Arena und das unnötige 2:2 im November in Gelsenkirchen, das den Abstieg in der Nations League besiegelte. „Wir stellen uns nicht hin und sagen, wir sind klarer Favorit, weil wir einen Umbruch haben. Es muss sich erstmal alles finden. Aber wir haben nicht viel Zeit, in Holland geht es direkt zur Sache. Wir hoffen, dass wir das Sonntag bügeln können“, sagte Reus, der gegen Serbien der Garant für den Aufschwung in der zweiten Hälfte war.

„Fehlende Konsequenz“

Auch Ersatz-Kapitän Gündogan formulierte eine latente Ungewissheit: „Sind wir besser als die Holländer, sind wir es nicht?“, fragte der ManCity-Star. Seine eigene Antwort: „Verstecken müssen wir uns auch nicht. Wir haben schon eine schlagkräftige Truppe. Ein Unentschieden wäre erst mal nicht so schlecht“, sagte Gündogan nach der für ihn bewegenden zweiten Halbzeit mit der schwarz-rot-goldenen Binde.

Löw meint das Grundübel beim Start in seine „neue Zeitrechnung“ schon erkannt zu haben. „Fehlende Konsequenz“ beim Verteidigen wie auch bei der geradezu verschwenderischen Chancenverwertung. „Diese Dinge müssen wir nochmal ansprechen“, kündigte Löw seinen Aufgabenplan vor dem Flug von Braunschweig in die Niederlande am Samstag an.

Ungeduldige Fans

Ein Null-Punkte-Fehlstart mit schon deutlichem Rückstand auf Oranje würde die ohnehin kritische Grundstimmung nach der Ausmusterung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng richtig ins Negative kippen lassen. Die Pfiffe in Wolfsburg zur Halbzeit verdeutlichten unüberhörbar die Ungeduld der Fans nach dem WM-Desaster in Russland und der Nations-League-Pleite. „Wir müssen uns wieder Kredit erspielen“, forderte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Vorfall auf der Tribüne

Mutmaßlich rassistische Ausfälle auf der Tribüne haben das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 2019 überschattet. Die Polizei in Wolfsburg leitete am Donnerstag Ermittlungen ein. Es habe mehrere Hinweise gegeben, unter anderem vom Deutschen Fußball-Bund, sagte ein Polizeisprecher. „Wir prüfen das jetzt und stimmen die möglichen nächsten Schritte ab.“ Der DFB verurteilte den Vorfall, bei dem die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan „von einer kleinen Gruppe von Zuschauern fortwährend beleidigt“ worden sein sollen, „aufs Schärfste“. Nach Angaben des DFB konnte der Kartenkäufer für die Plätze, auf denen die drei Fans saßen, ausfindig gemacht werden.

Zuvor hatte der Journalist André Voigt ein Video veröffentlicht, in dem er von Ausfällen einiger Zuschauer während der Partie gegen Serbien (1:1) am Mittwoch berichtete. So sollen drei Zuschauer, die in der Reihe hinter ihm saßen, Sané und Gündogan verunglimpft haben. „Die drei haben zuerst die ganze Zeit über Löw, die Spieler und das Stadion hergezogen. In der zweiten Halbzeit ging es dann mit rassistischen Beleidigungen gegen Sané und Gündogan weiter, drei-, vier-, fünfmal, immer wieder“, sagte Voigt, Chefredakteur des Basketball-Magazins „Five“, der Deutschen Presse-Agentur.

Der DFB reagierte zunächst mit einer Twitter-Botschaft und einer Collage mit Fotos aller Nationalspieler und den Worten „Für Vielfalt“ und „100 & Menschenwürde, zusammen gegen Rassismus“. Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München schrieb: „Wichtige Worte“. Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC twitterte: „Für mehr Toleranz. Für mehr Courage. Für mehr Respekt. Rassismus hat nirgendwo einen Platz verdient — auch nicht im Fußball! Danke fürs Aufstehen, @drevoigt!“