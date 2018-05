Reichlich internationales Flair in der Region

Mit den U17-Turnieren in Ostrach und Amtzell bietet das Pfingstwochenende gleich auf zwei Plätzen hochkarätigen Nachwuchsfußball – und das mit reichlich internationalem Flair. In Ostrach messen sich erstmals junge Kicker dieser Altersklasse, bis zum vergangenen Jahr waren es U19-Mannschaften.

Knapp vier Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Russland gastiert in der U17 von Zenit St. Petersburg eine russische Spitzenjugendmannschaft in Ostrach. Acht Teams aus fünf Nationen nehmen über Pfingsten (19. bis 21. Mai) an der 48. Auflage des Internationalen Juniorenfußballturniers um den Yokohama-Cup teil. Zenit St. Petersburg trifft in der ersten Gruppe auf die tschechischen Mannschaften von Sparta Prag und Viktoria Pilsen, das kurzfristig für RB Leipzig einspringt, sowie auf Eintracht Frankfurt. In der zweiten Gruppe bewerben sich der 1. FC Heidenheim, „Stammgast“ VfL Bochum aus Deutschland sowie der FC Midtjylland aus Dänemark und Bristol City FC aus England um ein Halbfinalticket.

Einzige Chance für Ausrichter Ostrach: kein U19-Turnier mehr

Erstmals spielen in diesem Jahr im Buchbühl U17-Mannschaften, bei den bisherigen Austragungen seit 1970 spielten immer U19-Mannschaften um den Titel. „Für uns war das die einzige Chance, das Turnier zu erhalten und eine hochkarätige Besetzung zu verpflichten, da die U19-Bundesliga zu diesem Zeitpunkt bis auf das Finale bereits beendet ist. Viele Vereine hatten uns im Vorfeld signalisiert, keine U19-Mannschaft entsenden zu können“, sagt Andreas Barth, einer der beiden Turnierleiter.

Die Vorrunde wird am heutigen Samstag, ab 10.30 Uhr, im Ostracher Buchbühl mit acht Partien ausgespielt und am Sonntagvormittag, ab 11 Uhr, fortgesetzt. Am Nachmittag, ab 16.05 Uhr, stehen dann die Halbfinals an. Am Pfingstmontag werden ab 12 Uhr die Platzierungen ausgespielt. Das Finale beginnt um 16 Uhr.

Auch für das Rahmenprogramm hat sich prominenter Besuch angekündigt. Ex-Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher wird im Rahmen des Pressestammtischs mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Sonntag ab 15 Uhr aus seiner Schiedsrichterkarriere erzählen, sich auch zu aktuellen Themen wie dem Videobeweis äußern und einen Einblick in seine derzeitige Tätigkeit im Vorstand des Württembergischen Fußball-Verbandes als Ehrenamtsbeauftragter geben.

In Amtzell sind ebenfalls acht Mannschaften am Start, allerdings sogar aus sieben Nationen. Prominentester Vertreter, der gleichzeitig die mit Abstand weiteste Anreise hatte, ist Titelverteidiger Red Bull Brasil. Dazu kommen Stoke City FC, SK Sturm Graz, FC Podillya, NK Lokomotiva Zagreb, FC St. Gallen sowie der FC Augsburg und der FV Ravensburg. Mit „International wie noch nie“, werben die Veranstalter um Turnierorganisator Wolfgang Wanner für drei Tage Nachwuchsfußball der Extraklasse.

Das Turnier beginnt am heutigen Samstag um 10 Uhr. Das erste Spiel der Gruppe eins bestreiten Zagreb und St. Gallen, im Anschluss messen sich Stoke City und Ravensburg. In der zweiten Gruppe hat danach Red Bull Brasil gegen Graz seinen ersten Einsatz, bevor Podillya und Augsburg aufeinandertreffen.

Am Sonntag finden ab 10 Uhr die letzten Gruppenspiele statt, die Platzierungsspiele sind ab 14 Uhr vorgesehen. Das Finale findet um 17 Uhr statt.