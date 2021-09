Regensburg verpasst Sieg gegen Nürnberg - Aue bleibt sieglos

Jahn Regensburg hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut, aber im Derby gegen den 1. FC Nürnberg einen Heimsieg verpasst.

Das Gegentor von FCN-Profi Nikola Dovedan in der Schlussphase verhinderte am Sonntag beim 2:2 (1:1) den Regensburger Erfolg. Trotzdem baute der Jahn den Vorsprung in der Tabelle aus, da Verfolger SC Paderborn zu Hause gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 (0:0) verlor.

Auch Fortuna Düsseldorf feierte mit 1:0 (1:0) beim sieglosen Schlusslicht Erzgebirge Aue einen Auswärtserfolg, während Aufsteiger Hansa Rostock mit 2:1 (1:0) gegen Darmstadt 98 gewann und sich der 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:0) gegen Dynamo Dresden durchsetzte.

