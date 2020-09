Red-Bull-Beförderung für Gasly nach Monza-Sieg?

Seit Anfang 2014 gibt es in Ehingen WLAN-Hotspots, die kostenfrei genutzt werden können. Einheimische wie auch Gäste verbinden sich seitdem mit dem WLAN der Stadt und können sich an öffentlichen Plätzen im Internet die Zeit vertreiben – oder einfach mal schnell Informationen auf dem Smartphone abrufen. Mittlerweile gibt es das Angebot an sechs Plätzen in der Stadt. Obwohl die Verbindung nicht immer problemlos funktioniert, wird das öffentliche WLAN stark genutzt.