Reck: Nübel fehlen noch „zwei, drei Stufen“ auf Neuer

Für den ehemaligen Schalke-Torwart Oliver Reck hat der zum FC Bayern München wechselnde Alexander Nübel noch nicht das Level von Nationaltorwart Manuel Neuer.

„Der Junge ist schon gut, hat eine gewisse Klasse, aber er ist noch nicht auf dem Niveau, das ein Manuel Neuer hat“, sagte Reck im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Da fehlen noch zwei, drei Stufen. Er ist auf einem guten Weg, aber hat das Niveau eines Manuel Neuers noch lange nicht“, sagte Reck, der von 1998 bis 2003 für Schalke im Tor stand.

Nübel hatte im Winter seinen Wechsel von Schalke nach München ab der Saison 2020/21 verkündet und damit vor allem bei den Schalker Fans für Verärgerung gesorgt. Der 23-Jährige hat in München einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Rund um den Wechsel gab es Gerüchte, die Bayern könnten Nübel eine gewisse Anzahl an Spielen garantiert haben.

Reck kann sich das aber nicht vorstellen. „Ich glaube nicht, dass es eine Abmachung gibt, dass man ihm gesagt hat, der bekommt 15 Spiele“, sagte der 54-Jährige. „Das gibt es in keiner Liga der Welt.“ Für Nübel könne es daher am sinnvollsten sein, sich ausleihen zu lassen. Denn: „Gerade in dem Alter muss er spielen“, sagte Reck, der derzeit den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II trainiert.

