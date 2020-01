Rebensburg bei Parallel-Riesenslalom früh draußen

Von Schwäbische Zeitung

Ein 60-jähriger Mann hat sich bei Waldarbeiten in einem Tobel bei Zußdorf schwer verletzt. Am Samstagvormittag klemmte ein Baustamm den Mann bei Sägearbeiten in dem schwer zugänglichen Waldstück ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte mussten sich demnach über einen etwa 50 Meter hohen Abhang abseilen, um den Schwerverletzten zu befreien. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht bekannt.