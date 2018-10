Rebensburg auf Rang zwei in Sölden mit Rekordchancen

Viktoria Rebensburg hat beim Saisonstart im österreichischen Sölden gute Chancen auf einen Podestplatz und einen Rekord. Im ersten Weltcup-Rennen des WM-Winters kam die beste deutsche Skirennfahrerin im ersten Lauf mit 0,24 Sekunden Rückstand auf Rang zwei.

In Führung liegt Federica Brignone aus Italien. Erreicht Rebensburg im Finale einen Podestplatz, egalisiert sie mit dann fünf Top-Drei-Platzierungen in Sölden den Rekord von Kathrin Zettel. Dritte vor dem zweiten Durchgang war Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich mit 0,16 Sekunden Rückstand auf Rebensburg.

„Ich denke rein von der Platzierung her war es ganz in Ordnung, definitiv. Vom Fahren her, ja es gibt immer Sachen, die man besser fahren kann“, sagte Rebensburg. Sie hatte im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in ihrer Karriere in Sölden gewonnen. Ein dritter Sieg insgesamt und ein zweiter in Serie wären jeweils ebenfalls Rekord.

Die anderen deutschen Starterinnen Lena Dürr, Veronique Hronek und Andrea Filser verpassten die Top 30 deutlich.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Weltcup Programm Sölden

Fakten zur Rennstrecke in Sölden