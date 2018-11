Real: Ramos „hat nie die Dopingkontrollregeln verletzt“

Ein perfektes erstes, ein turbulentes zweites und ein drittes Drittel in langer Unterzahl – beim 5:2-Erfolg der Ravensburg Towerstars bei den Heilbronner Falken war am Freitagabend einiges geboten. Negativer Höhepunkt waren insgesamt 62 Strafminuten gegen Ilkka Pikkarainen, der kurz vor Ende des zweiten Abschnitts ausrastete. Den sechsten Sieg in Folge des souveränen DEL2-Tabellenführers aus Ravensburg, der in der Defensive im Schlussabschnitt eine Glanzleistung ablieferte, konnte diese Hypothek aber nicht ernsthaft gefährden.