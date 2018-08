Real mit Pflichtsieg zum Saisonauftakt: 2:0 gegen Getafe

Von Valerie Gerards

Männer werden oft stiefmütterlich behandelt, zumindest was den Frisörbereich anbelangt. Damit soll bald Schluss sein: Patrizia Maczek aus Mühlheim wird im Oktober einen ganz besonderen Frisörsalon für Herren in Tuttlingen eröffnen. Das Konzept: Höchste Qualität und alles was Männern Spaß macht.

Was das vermeintlich harte Geschlecht in Bezug auf Haare und Umgang wollen, das weiß Patricia Maczek ganz genau. „Ich beschäftige mich seit zwei Jahren mit Männern und habe alle halbe Stunde einen anderen vor mir sitzen“, erklärt die ...