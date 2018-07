Real Madrid will Mourinho unter Vertrag nehmen

Madrid (dpa) - Real Madrid verpflichtet Trainer José Mourinho: Noch ist der Wechsel des Portugiesen vom Champions-League-Sieger Inter Mailand zum spanischen Rekordmeister nicht ganz perfekt, aber der Real-Vorstand fasste den Beschluss, den Coach unter Vertrag zu nehmen.

„Dies wird geschehen, sobald Mourinho seinen Kontrakt mit Inter aufgelöst hat“, sagte Real-Präsident Florentino Pérez nach einer Sondersitzung des Vereinsvorstandes. Inter verlangt für den Trainer eine Ablösesumme, die auf 16 Millionen Euro beziffert wird.

Real entließ seinen bisherigen Trainer Manuel Pellegrini. Dem Chilenen wurde zum Verhängnis, dass er in der abgelaufenen Saison mit den „Königlichen“ keinen Titel gewann, obwohl die Madrilenen eine Rekordsumme von 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hatten. Dabei gewann Pellegrini mit Real in der Primera División 96 Punkte, mehr als je zuvor ein Team in der Vereinsgeschichte.

Der 47-jährige Mourinho soll den Madrilenen nach einer zweijährigen Durststrecke endlich wieder zu Titeln verhelfen. Der Portugiese gilt zwar nicht als ein Anhänger eines attraktiven Fußballs, aber als ein Erfolgsgarant. Mit Inter gewann er in der abgelaufenen Saison das Triple bestehend aus Champions League, Meisterschaft und Pokal.

Der Trainer bestätigte noch vor dem Beschluss des Real-Vorstands seinen Wechsel nach Madrid. Nach einem Treffen mit dem Inter- Vorstandsmitglied Rinaldo Ghelfi sagte er in Mailand: „Ich habe jetzt Urlaub, und danach werde ich in Spanien arbeiten.“ Nach Angaben der „Gazzetta dello Sport“ hatte er mit Ghelfi über die Auflösung seines bis 2012 laufenden Vertrags verhandelt, dabei aber offensichtlich noch keine Freigabe erhalten.

Pérez bezeichnete Mourinho als den „besten Trainer der Welt“. Real will dem Coach nach Presseberichten einen Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro im Jahr erhalten. Damit wäre Mourinho der bestbezahlte Trainer in der spanischen Fußball-Geschichte. Die Madrilenen sind allerdings nicht bereit, die von Inter geforderte Ablöse zu zahlen. Beide Seiten müssen nun noch ums Geld verhandeln, zumal da Real den Mailändern auch den brasilianischen Verteidiger Maicon abwerben will.

Mourinho hatte sich zuletzt so geäußert, als wäre er bereits Real-Trainer. „Für mich wird es eine Herausforderung sein, in der Meisterschaft gegen das Superteam des FC Barcelona anzutreten, das es auf 100 Punkte in einer Saison bringt“, sagte er. Zudem sei es für ihn eine „Verlockung“ mit den Madrilenen erstmals seit acht Jahren wieder die Champions League zu gewinnen.

Ein Teil der Real-Fans befürchtet allerdings, dass die Madrilenen mit Mourinho ihre Prinzipien eines offensiven und attraktiven Stils aufgeben könnten. In jedem Fall wird Real mit der Verpflichtung des Portugiesen die Rivalität mit Barça verschärfen. Mourinho hatte seine Karriere in Barcelona als Übersetzer und Assistenztrainer begonnen und ist heute der „Lieblingsfeind“ der Katalanen. Mit Inter hatte er Barça im Halbfinale der Champions League ausgeschaltet und danach das Publikum im Camp-Nou-Stadion mit einer Jubel-Arie provoziert.