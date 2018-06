Real Madrid: „Weltrekord“-Einnahmen von 521 Millionen

Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat in der vergangenen Saison auch ohne einen einzigen wichtigen Titelgewinn „Weltrekord“-Einnahmen von 520,9 Millionen Euro erzielt.

Diese Summe sei „von keiner anderen Sportinstitution in der Welt“ erreicht worden, teilten die Königlichen auf ihrer Homepage mit.

Mit seinen Rekordeinnahmen übertraf Real zum zweiten Mal in Folge die Grenze der halben Milliarde Euro. Im Vergleich zur Saison 2011/12 (514 Mio) wurde den Clubangaben zufolge eine Einnahmenerhöhung von 1,3 Prozent erreicht.

Der Nettogewinn habe sich in der Saison, in der der Titelgewinn sowohl in der Primera División als auch im spanischen Pokal und in der Champions League verpasst wurde, sogar um 52,4 Prozent auf 36,9 Millionen erhöht. Die Nettoverschuldung sei unterdessen zum 30. Juni um 27,4 Prozent auf 90,6 Millionen Euro zurückgegangen, hieß es.

Der Rekordtransfer des Waliser Nationalspielers Gareth Bale von Tottenham nach Madrid sowie der Weggang des deutschen Mittelfeldstars Mesut Özil zu Arsenal sind noch nicht berücksichtigt worden, da sie nach dem 30. Juni vollzogen wurden und somit in die Bilanz der laufenden Spielzeit einfließen werden.

Mitteilung von Real Madrid, spanisch